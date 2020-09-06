У клубі української Прем’єр-ліги стався спалах коронавірусу

Ковід-19 виявили у п’яти гравців "Руху" і масажиста.

У складі дебютанта української Прем'єр-ліги "Руху" стався спалах коронавірусу. Про це у Twitter повідомив журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас.

"У таборі "Руху" - спалах інфекції. Ціла група футболістів вирушає на самоізоляцію. Матчі найближчих турів - під питанням", - написав він.

Tribuna.com повідомляє, що ковід-19 діагностували у п'яти футболістів львівського клубу і масажиста. Прізвища гравців, не назвали.

Найближчий матч "Руху" в УПЛ запланований на 12 вересня. Львівський клуб мав приймати "Шахтар".

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у гравця збірної України Дмитра Іванісеня.