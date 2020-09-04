Збірна Іспанії встановила національний рекорд результативності

Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії

Напередодні в стартовому матчі Ліги націй збірна Іспанії зіграла внічию з командою Німеччини - 1:1.

Іспанцям вдалося зрівняти рахунок лише на 90+6 хвилині завдяки точному удару захисника "Валенсії" Хосе Гая.

Завдяки цьому іспанці продовжили серію матчів із забитими м'ячами до 41 гри. Це новий національний рекорд.

41 – Spanish national team have scored in their last 41 international games, their longest run ever. Last time they failed to score was v Italy in June 2016 in the European Championship Finals. Effective. pic.twitter.com/Ss6Vy0KeN3 — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2020

Востаннє збірна Іспанії покидала поле без забитого м'яча 27 червня 2016 року, коли в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи її обіграла команда Італії - 0:2.

У збірної України є прекрасна можливість перервати цей історичний рекорд іспанців. Для цього підопічним Андрія Шевченка потрібно "лише" не пропустити післязавтра в Мадриді в рамках другого туру Ліги націй.