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Збірна Іспанії встановила національний рекорд результативності

"Фурія Роха" забиває 41 матч поспіль.

Збірна Іспанії
Фото: EPA/UPG
Збірна Іспанії

Напередодні в стартовому матчі Ліги націй збірна Іспанії зіграла внічию з командою Німеччини - 1:1.

Іспанцям вдалося зрівняти рахунок лише на 90+6 хвилині завдяки точному удару захисника "Валенсії" Хосе Гая.

Завдяки цьому іспанці продовжили серію матчів із забитими м'ячами до 41 гри. Це новий національний рекорд.

Востаннє збірна Іспанії покидала поле без забитого м'яча 27 червня 2016 року, коли в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи її обіграла команда Італії - 0:2.

У збірної України є прекрасна можливість перервати цей історичний рекорд іспанців. Для цього підопічним Андрія Шевченка потрібно "лише" не пропустити післязавтра в Мадриді в рамках другого туру Ліги націй.

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