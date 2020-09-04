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Луческу висловився про ультрас "Динамо"

Румуна цікавить результат команди.

Луческу висловився про ультрас "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив своє ставлення до ультрас київського клубу.

За словами румунського фахівця, його цікавить в першу чергу професіоналізм футболістів "Динамо".

"Мене не цікавлять ультрас, яких хтось підштовхує ззаду. Вони мені не цікаві.

Мене хвилюють гра футболістів і моє з ними спілкування. Я професіонал. Всі емоції я залишаю осторонь - мені важливо передати клубу свій досвід, який я накопичив за всі роки", - цитує Луческу sport.ro.

Ультрас "Динамо" неодноразово висловлювали своє негативне ставлення до призначення колишнього наставника "Шахтаря" головним тренером "Динамо", а також відсутності належної комунікації клубу з фанатами.

У зв'язку з чим, фанати "біло-синіх" заявляли про те, що обмежать свою підтримку команди.

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