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Легендарна родина Вільямз покидає Формулу-1

Френк і Клер Вільямз йдуть зі своєї команди.

Легендарна родина Вільямз покидає Формулу-1
Френк Вільямз
Фото: EPA/UPG

Уїк-енд в Монці стане останнім для родини Вільямз у Формулі-1, повідомляє f1news.ru.

Керівники команди сер Френк Вільямз і його донька Клер, оголосили, що після майбутнього Гран-прі Італії залишають команду.

Два тижні тому команду, у якої виникли фінансові проблеми, придбав холдинг Dorilton Capital.

Після 43 років і 739 Гран-прі сім'я покидає спорт, але сподівається на стабільне майбутнє команди, яка збереже історичну назву.

"Коли майбутнє команди гарантовано, настав підходящий момент, щоб відійти від спорту. Команда завжди була для нас головним пріоритетом, ми завжди діяли в її інтересах, а зараз прийшов момент передати керівництво новим власникам і дати їм можливість вести команду в майбутнє", - заявила Клер.

Клер Вільямз
Фото: EPA/UPG
Клер Вільямз

Про ситуацію висловився і президент Dorilton Capital і Williams Grand Prix Engineering Меттью Севідж.

"Ми з повагою ставимося до рішення Клер і сім'ї Вільямз відійти від команди і бізнесу. Прийнявши на себе відповідальність за команду в 2013-му, Клер зробила все, щоб зберегти спадщину Williams. Вона зіграла величезну роль у формуванні більш справедливої технічної та фінансової ситуації в Формулі-1, що допоможе команді в майбутньому повернутися в перші ряди", - з упевненістю заявив Севідж.

Команда Вільямз вважається однією з найвідоміших в Ф-1. Френк Вільямз створив її в 1977 році, а в 2013 керівником стала його донька Клер. За свою історію команда виграла в Формулі-1 9 Кубків конструкторів і 7 пілотських титулів.

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