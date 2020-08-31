Гамільтон побив рекорд Шумахера у Формулі-1

Крім того, британський пілот установив новий рекорд "Королівських автоперегонів".
Льюїс у перегонах на першому місці пробув 24297 кілометрів, що більше, ніж у легендарного Міхаеля Шумахера - він наїздив 24148 кілометрів на чолі пелотону.
У топ-5 також є Себастьян Феттель (18129), Айртон Сенна (13430) і Ален Прост (12477).
BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa! 🏁— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career 🏆#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/aofUlokT5S