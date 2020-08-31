Гамільтон побив рекорд Шумахера у Формулі-1

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

Крім того, британський пілот установив новий рекорд "Королівських автоперегонів".

Льюїс у перегонах на першому місці пробув 24297 кілометрів, що більше, ніж у легендарного Міхаеля Шумахера - він наїздив 24148 кілометрів на чолі пелотону.

У топ-5 також є Себастьян Феттель (18129), Айртон Сенна (13430) і Ален Прост (12477).