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"Ліверпуль" програв матч за Суперкубок Англії

"Арсенал" виявився успішнішим у серії пенальті.

&quot;Арсенал&quot;
Фото: EPA/UPG
"Арсенал"

В Англійській прем'єр-лізі сезон-2020/21 відкрився матчем за суперкубок між чемпіоном "Ліверпулем" і володарем Кубка "Арсеналом".

Поєдинок пройшов на "Вемблі" при порожніх трибунах і в основний час завершився нічиєю - 1:1.

На вишуканий гол лідера "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга, забитий габонцем у дебюті зустрічі, мерсисайдці відповіли голом японця Такуми Мінаміно на 73-й хвилині.

У серії пенальті все вирішив один неточний постріл Ріана Брюстера.

"Арсенал" ушістнадцяте виграв Суперкубок Англії.

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