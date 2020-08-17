Англійська прем'єр-ліга визначила найкращого наставника і найкращого гравця сезону

Фото: EPA/UPG Юрген Клопп

Головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа визнали найкращим тренером сезону в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє пресслужба АПЛ. 🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV — Premier League (@premierleague) August 15, 2020

Німецький наставник привів "червоних" до першого в їхній історії титулу чемпіона АПЛ. У чемпіонаті "Ліверпуль" обійшов найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 18 очок.

У боротьбі за звання найкращого менеджера року Клопп обійшов Френка Лемпарда з "Челсі", Кріса Вайлдера з "Шеффілда Юнайтед" і Брендана Роджерса з "Лестера".

Крім того, півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін де Брейне визнаний найкращим гравцем АПЛ.

У список номінантів входили Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон і Садіо Мане (всі - "Ліверпуль"), Денні Інгс ("Саутгемптон"), Нік Поуп ("Бернлі"), а також Джеймі Варді ("Лестер Сіті").

За підсумками сезону в Англії найкращим молодим гравцем сезону в Прем'єр-лізі визнали захисника "Ліверпуля" Трента-Александра Арнольда.