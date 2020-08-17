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Англійська прем'єр-ліга визначила найкращого наставника і найкращого гравця сезону

Сенсацій не сталося.

Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Юрген Клопп

Головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа визнали найкращим тренером сезону в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє пресслужба АПЛ.

Німецький наставник привів "червоних" до першого в їхній історії титулу чемпіона АПЛ. У чемпіонаті "Ліверпуль" обійшов найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на 18 очок.

У боротьбі за звання найкращого менеджера року Клопп обійшов Френка Лемпарда з "Челсі", Кріса Вайлдера з "Шеффілда Юнайтед" і Брендана Роджерса з "Лестера".

Крім того, півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін де Брейне визнаний найкращим гравцем АПЛ. 

У список номінантів входили Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон і Садіо Мане (всі - "Ліверпуль"), Денні Інгс ("Саутгемптон"), Нік Поуп ("Бернлі"), а також Джеймі Варді ("Лестер Сіті").

За підсумками сезону в Англії найкращим молодим гравцем сезону в Прем'єр-лізі визнали захисника "Ліверпуля" Трента-Александра Арнольда.

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