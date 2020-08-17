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"Манчестер Сіті" готовий заплатити будь-які гроші за Мессі: Лео готовий покинути "Барселону"

Аргентинець не задоволений станом справ у команді.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Фіаско двох клубів у розіграші Ліги чемпіонів ("Манчестер Сіті" і "Барселона" ганебно вилетіли на стадії 1/4 фіналу) може спровокувати трансфер капітана каталонців Ліонеля Мессі в стан "городян", повідомляє Daily Mirror.

При цьому віцечемпіони Англії готові заплатити будь-яку суму за трансфер 33-річного аргентинця.

Реальність такого сценарію посилює настрій самого Мессі: він думає піти з каталонської команди після розгромної поразки від "Баварії" (2:8), повідомляє COPE.

За інсайдерською інформацією, Ліонель остаточно розчарувався в системі управління клубом і не збирається продовжувати контракт з "блаугранас", чинний до кінця червня 2021 року.

Минулого сезону Мессі провів 44 матчі за "Барселону", забив 31 гол і зробив 24 результативні передачі.

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