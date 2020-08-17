"Манчестер Сіті" готовий заплатити будь-які гроші за Мессі: Лео готовий покинути "Барселону"

Аргентинець не задоволений станом справ у команді.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Фіаско двох клубів у розіграші Ліги чемпіонів ("Манчестер Сіті" і "Барселона" ганебно вилетіли на стадії 1/4 фіналу) може спровокувати трансфер капітана каталонців Ліонеля Мессі в стан "городян", повідомляє Daily Mirror.

При цьому віцечемпіони Англії готові заплатити будь-яку суму за трансфер 33-річного аргентинця.

Реальність такого сценарію посилює настрій самого Мессі: він думає піти з каталонської команди після розгромної поразки від "Баварії" (2:8), повідомляє COPE.

💥 Noticia @partidazocope



🎙️ Informa @juanmacastano



💣 Messi se harta y echa un órdago al club: si no hay un cambio de verdad en el @FCBarcelona_es, una reestructuración absoluta, no continuará a partir de 2021#PartidazoCOPE pic.twitter.com/dWahdE76Be — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 14, 2020

За інсайдерською інформацією, Ліонель остаточно розчарувався в системі управління клубом і не збирається продовжувати контракт з "блаугранас", чинний до кінця червня 2021 року.

Минулого сезону Мессі провів 44 матчі за "Барселону", забив 31 гол і зробив 24 результативні передачі.