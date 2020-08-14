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Визначився тандем команд, які забезпечили собі вихід в Українську прем'єр-лігу (оновлено)

"Минай" та "Інгулець" вже в УПЛ.

Визначився тандем команд, які забезпечили собі вихід в Українську прем'єр-лігу (оновлено)

Напередодні завершився чемпіонат України у Першій лізі.

Зокрема, в заключному турі в очному протистоянні зійшлися претенденти на підвищення в класі - "Минай" і "Волинь".

За рахунок єдиного гола Андрія Ткачука перемогу здобув "Минай" і посів перше місце.

Нічийного результаті на виїзді проти одного з аутсайдерів - "Балкан" (1:1) вистачило "Інгульцю", щоб також гарантувати собі прописку на наступний рік у вищому українському дивізіоні.

Проміжне третє місце, яке гарантуватиме підвищення в класі, займає "Агробізнес".

Однак той, хто йде слідом за ним - "Рух" має гру в запасі проти "Металурга". При цьому раніше запорожці заявили, що не зіграють перенесений поєдинок через довгої дороги до Львова.

В такому випадку "Руху" зарахують перемогу, яка дозволить йому випередити "Інгулець" в турнірній таблиці і зайняти друге місце, і продовжити виступи в УПЛ.

Оновлення. "Рух" вийшов в УПЛ. Львів'янам зарахували технічну перемогу в матчі з "Металургом", повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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