Гравець РБ "Лейпциг" повторив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Дані Ольмо

Напередодні РБ "Лейпциг" обіграв "Атлетіко" (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Рахунок відкрив півзахисник німецької команди Дані Ольмо. Тим самим 22-річний іспанець повторив рекорд норвежця Ерлінга Холланда і став другим гравцем, який вразив ворота суперників за дві різні команди в рамках одного розіграшу ЛЧ. Раніше Дані виступав за загребське "Динамо".

Нагадаємо, Холланд у нинішньому розіграші ЛЧ забивав, виступаючи за РБ "Зальцбург" і дортмундську "Боруссію".