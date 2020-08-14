Гравець РБ "Лейпциг" повторив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Напередодні РБ "Лейпциг" обіграв "Атлетіко" (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.
Рахунок відкрив півзахисник німецької команди Дані Ольмо. Тим самим 22-річний іспанець повторив рекорд норвежця Ерлінга Холланда і став другим гравцем, який вразив ворота суперників за дві різні команди в рамках одного розіграшу ЛЧ. Раніше Дані виступав за загребське "Динамо".
Нагадаємо, Холланд у нинішньому розіграші ЛЧ забивав, виступаючи за РБ "Зальцбург" і дортмундську "Боруссію".
Two players have scored for two different clubs within this season's #UCL:— Squawka Football (@Squawka) August 13, 2020
⚽️ Erling Haaland (RB Salzburg, BVB)
⚽️ Dani Olmo (Zagreb, RB Leipzig)
It really does give you wings. 🙃 pic.twitter.com/z7hZUbLfxm