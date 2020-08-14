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Гравець РБ "Лейпциг" повторив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Ерлінг Холланд уже не самотній.

Дані Ольмо
Фото: EPA/UPG
Дані Ольмо

Напередодні РБ "Лейпциг" обіграв "Атлетіко" (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Рахунок відкрив півзахисник німецької команди Дані Ольмо. Тим самим 22-річний іспанець повторив рекорд норвежця Ерлінга Холланда і став другим гравцем, який вразив ворота суперників за дві різні команди в рамках одного розіграшу ЛЧ. Раніше Дані виступав за загребське "Динамо".

Нагадаємо, Холланд у нинішньому розіграші ЛЧ забивав, виступаючи за РБ "Зальцбург" і дортмундську "Боруссію".

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