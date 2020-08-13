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"Барселона" запропонувала Венгеру очолити команду, - ЗМІ

Француз відмовився.

"Барселона" запропонувала Венгеру очолити команду, - ЗМІ
Арсен Венгер
Фото: "Арсенал"

Керівництво каталонської "Барселони" звернулося до Арсена Венгера з пропозицією очолити команду, повідомляє французький ресурс Le10sport.

Але екстренер лондонського "Арсеналу" відповів відмовою.

Наразі французький фахівець є технічним консультантом ФІФА. 

Венгера називали головним кандидатом на заміну Кіке Сетьєну, проте самого фахівця такий варіант не зацікавив. Зокрема, 70-річному Арсену не сподобалися запропоновані умови і проєкт розвитку команди.

Нагадаємо, Венгер покинув посаду головного тренера "Арсеналу" після закінчення сезону-2017/18.

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