"Барселона" запропонувала Венгеру очолити команду, - ЗМІ

Керівництво каталонської "Барселони" звернулося до Арсена Венгера з пропозицією очолити команду, повідомляє французький ресурс Le10sport.

Але екстренер лондонського "Арсеналу" відповів відмовою.

Наразі французький фахівець є технічним консультантом ФІФА.

Венгера називали головним кандидатом на заміну Кіке Сетьєну, проте самого фахівця такий варіант не зацікавив. Зокрема, 70-річному Арсену не сподобалися запропоновані умови і проєкт розвитку команди.

Нагадаємо, Венгер покинув посаду головного тренера "Арсеналу" після закінчення сезону-2017/18.