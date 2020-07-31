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"Реал" залишився найдорожчим світовим футбольним брендом

У топ-3 відбулася рокіровка.

"Реал" залишився найдорожчим світовим футбольним брендом

Англійська консалтингова компанія Brand Finance склала черговий рейтинг найдорожчих футбольних брендів. 

Перше місце, як і рік тому, займає мадридський "Реал". Вартість "Королівського клубу" зменшилася з €1 млрд 846 млн до €1 млрд 572 млн. На другому місці "Барселона", яка обійшла "Манчестер Юнайтед".

Найширше представництво в топ-10 у англійських клубів - 6, два іспанських гранда і по одному клубу представлена німецька Бундесліга і французька Ліга 1.

Відзначимо, що в топ-10 більше всіх в капіталізації у порівнянні з минулим роком втратила "Баварія" (-304 млн), а більше всіх наростив фінансові м'язи ПСЖ - плюс 46 млн.

З першої десятки 60% клубів втратили у "вазі".

У топ-20 клуби АПЛ представлені рівно на 50% (+ "Лестер", "Евертон", "Вулвергемптон" і "Ньюкасл"), іспанське представництво посилило "Атлетіко", Бундеслігу підтримали "Боруссія" (Д), РБ "Лейпциг" і "Шальке", і з'явилися два італійські клуби - "Ювентус" і "Інтер".

Топ-10 найдорожчих футбольних брендів від Brand Finance (2020/2019).

  1. (1). "Реал" Іспанія - € 1,572 млрд / 1,846 млрд (€ -274 млн, або 85,2%)
  2. (3). "Барселона" Іспанія - € 1,565 / 1,563 (2 або 99,9)
  3. (2). "Манчестер Юнайтед" Англія - € 1,456 / 1,651 (-195 або 88,2)
  4. (6). "Ліверпуль" Англія - € 1,398 / 1,336 (62 або 104,6)
  5. (5). "Манчестер Сіті" Англія - € 1,245 / 1,407 (-162 або 88,5)
  6. (4). "Баварія" Німеччина - € 1,169 / 1,473 (-304 або 79,4)
  7. (8). ПСЖ Франція - € 1,071 / 1025 (46 або 104,5)
  8. (7) "Челсі" Англія - € 1,051 / 1,085 (-34 або 96,9)
  9. (10) "Тоттенгем Готспур" Англія - € 868/850 (18 або 102,1)
  10. (9) "Арсенал" Англія - € 796/993 (-197 або 80,2)
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