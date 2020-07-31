Американець збирається купити "Ньюкасл"

У "Ньюкасла Юнайтед" може з'явитися новий власник іще до початку наступного сезону Англійської прем'єр-ліги, оскільки американський бізнесмен Генрі Морісс вважає, що тепер він у виграшному становищі, щоб купити клуб після того, як це не вдалося консорціуму, очолюваному інвестиційним фондом Саудівської Аравії, повідомляє The Telegraph.

Уперше американець заявив про бажання купити "сорок" у листопаді минулого року і вже домовився про ціну з нинішнім власником Майком Ешлі, але в переговори втрутилися саудівці – і Ешлі переключився на них. Однак угода не відбулася - частково через безпосередній зв'язок Фонду зі спадковим принцом королівства Мохаммедом бін Салманом.

За даними видавництва, Морісс готується купити "Ньюкасл" за 350 млн фунтів.