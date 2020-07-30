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Загроза безпеці визначила місце проживання Луческу в Києві

Мірча житиме на клубній тренувальній базі.

Загроза безпеці визначила місце проживання Луческу в Києві
Мірча Луческу
Фото: ФК Шахтер

Сьогодні головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу був офіційно представлений громадськості як наступник Олексія Михайличенка й уже встиг назвати поіменно свій тренерський штаб.

У перші дні своєї роботи в "Динамо" Луческу зіткнувся з негативною реакцією ультрас команди: вони не сприйняли його призначення на посаду головного тренера.

Як стало відомо Meta-ratings.com.ua, у зв'язку з цим керівництво клубу тимчасово запропонувало Луческу жити на заміській базі "Динамо" в Кончі-Заспі. Паралельно клуб шукає помешкання для тренера в столиці та її околицях.

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