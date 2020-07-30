У "Феррарі" відповіли на критику Гамільтоном недостатньої боротьби з расизмом

Президент групи Fiat Chrysler, якій належить "Феррарі", прокоментував заклик 6-разового і чинного чемпіона світу в класі машин Формула-1 Льюїса Гамільтона до активнішої боротьби з расизмом.

"Ідеї і прихильність Гамільтона важливі для нас. "Феррарі" була першою і єдиною компанією, яка ввела сертифікат рівних зарплат в Італії. Він гарантує однакову зарплату чоловікам і жінкам при виконанні однакових завдань.

Цей крок свідчить про наше прагнення до створення рівних і справедливих для всіх умов праці", - цитує Джона Елканна autosport.com.ru.

Раніше пілот "Мерседес" висловив претензії "Скудерії" .

"Ми могли бачити, як механіки "Ред Булл" схиляють коліна, і, думаю, це здорово. Але якщо подивитися, наприклад, на "Феррарі", в якій працюють тисячі людей, я не чув нічого про те, чи вважає "Феррарі" себе відповідальною за те, що відбувається, і чи збираються вони щось робити для свого майбутнього", - заявив Гамільтон.