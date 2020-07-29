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ФІФА виділить національним федераціям 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу

Таке рішення прийняв виконком ФІФА.

Фото: fifa.com

Бюро виконкому Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалило надання фінансової допомоги федераціям, які зазнали збитків через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба організації.

Загальна сума допомоги складе 1,5 млрд дол.

Кошти будуть доступні футбольній спільноті, що включає професійний чоловічий і жіночий футбол, молодіжний і масовий футбол через систему комбінованих грантів і позик відповідно до суворих вимог організації.

При цьому кожна з 211 федерацій отримає грант у розмірі мільйона доларів, плюс 500 тисяч виділять на жіночий футбол.

Крім того, федерації зможуть взяти безвідсоткові кредити до 5 мільйонів.

"Цей план допомоги є відмінним прикладом футбольної солідарності та прихильності в такі безпрецедентні часи, - зазначив президент ФІФА Джанні Інфантіно. - Я хотів би подякувати моїм колегам з виконкому за те, що вони схвалили рішення про просування такої важливої ініціативи на благо всіх федерацій і конфедерацій".

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