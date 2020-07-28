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Гравець Англійської прем'єр-ліги використовує дитячу олійку, щоб вислизати від захисників

Медперсонал "Вулвергемптона" знайшов оригінальний препарат проти вивихів.

Гравець Англійської прем'єр-ліги використовує дитячу олійку, щоб вислизати від захисників
Типова як для Траоре картина
Фото: EPA/UPG

Вінгер "Вулвергемптона" Адама Траоре використовує дитячу олійку як лубрикант, щоб легше входити в чужу оборону, повідомляє fapl.ru з посиланням на The Sun.

Цей сезон "вовки" завершили на сьомій позиції в Англійській прем'єр-лізі, і Траоре повноправно може назвати його найкращим у своїй кар'єрі. Завдяки своїй швидкості і фізичній потужності Адама став справжнім кошмаром для захисників.

Однак така активність Траоре має один не зовсім приємний наслідок. Протягом сезону Адама отримав кілька вивихів плеча, і у тренерського штабу "Вулвергемптона" знайшлося геніальне рішення, як допомогти 24-річному іспанцеві в прямому сенсі вислизати від захисників.

"Ми робимо це, щоб уберегти Адаму. Захисники бояться втратити його через його швидкість, тому вони хапають його за руку. У результаті він отримує вивихи.

Оскільки його руки змащені дитячою олійкою, захисникам складно схопити його - і це допомагає йому уникати нових травм", - цитує видання інсайдера з "Молінью".

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