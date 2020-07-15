Визначено найшвидшого футболіста 2020 року: Роналду лише шостий

Портал Globe Soccer Awards представив шістку найшвидших гравців 2020 року.
Лідерську позицію зайняв 19-річний канадський захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який встановив рекорд швидкості в Бундеслізі з показником 36,51 км/год.
🏎️ 6 of the fastest running players in 2020— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) July 13, 2020
Alphonso Davies 36.51 km/h
Achraf Hakimi 36.48 km/h
Adama Traoré 36.21 km/h
Kylian Mbappé 36.04 km/h
Erling Haaland 36.04 km/h
Cristiano Ronaldo 34.60 km/h pic.twitter.com/JT3DrtsDyY
Лише трохи поступився Девісові Ашраф Хакімі, який має громадянство Марокко й Іспанії і виступав на правах оренди за дортмундську "Боруссію".
Відзначимо, що контракт 21-річного Ашрафа викупив влітку у "Реала" міланський "Інтер".
Замкнув трійку спринтерів представник Англійської прем'єр-ліги і "Вулвергемптона" Адама Траоре.
А от лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду лише замкнув шістку кращих.
Топ-6 найшвидших гравців 2020 року:
- 1. Альфонсо Девіс ("Баварія", 36,51 км/год);
- 2. Ашраф Хакімі ("Боруссія"/"Реал"/"Інтер", 36,48 км/год);
- 3. Адама Траоре ("Вулверхемптон", 36,21 км/год);
- 4-5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 36,04 км/год);
- 4-5. Ерлінг Холанд ("Боруссія", 36,04 км/год);
- 6. Кріштіану Роналду ("Ювентус", 34,6 км/год).