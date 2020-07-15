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Визначено найшвидшого футболіста 2020 року: Роналду лише шостий

Альфонсо Девіс виграв номінацію.

Альфонсо Девіс
Фото: EPA/UPG
Альфонсо Девіс

Портал Globe Soccer Awards представив шістку найшвидших гравців 2020 року.

Лідерську позицію зайняв 19-річний канадський захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який встановив рекорд швидкості в Бундеслізі з показником 36,51 км/год.

Лише трохи поступився Девісові Ашраф Хакімі, який має громадянство Марокко й Іспанії і виступав на правах оренди за дортмундську "Боруссію".

Відзначимо, що контракт 21-річного Ашрафа викупив влітку у "Реала" міланський "Інтер".

Замкнув трійку спринтерів представник Англійської прем'єр-ліги і "Вулвергемптона" Адама Траоре.

А от лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду лише замкнув шістку кращих.

Топ-6 найшвидших гравців 2020 року:

  • 1. Альфонсо Девіс ("Баварія", 36,51 км/год);
  • 2. Ашраф Хакімі ("Боруссія"/"Реал"/"Інтер", 36,48 км/год);
  • 3. Адама Траоре ("Вулверхемптон", 36,21 км/год);
  • 4-5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 36,04 км/год);
  • 4-5. Ерлінг Холанд ("Боруссія", 36,04 км/год);
  • 6. Кріштіану Роналду ("Ювентус", 34,6 км/год).
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