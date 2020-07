Визначено найшвидшого футболіста 2020 року: Роналду лише шостий

🏎️ 6 of the fastest running players⁠ in 2020



Alphonso Davies 36.51 km/h

Achraf Hakimi 36.48 km/h

Adama Traoré 36.21 km/h

Kylian Mbappé 36.04 km/h

Erling Haaland 36.04 km/h

Cristiano Ronaldo 34.60 km/h pic.twitter.com/JT3DrtsDyY