Визначено найшвидшого футболіста 2020 року: Роналду лише шостий

Фото: EPA/UPG Альфонсо Девіс

Портал Globe Soccer Awards представив шістку найшвидших гравців 2020 року.

Лідерську позицію зайняв 19-річний канадський захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який встановив рекорд швидкості в Бундеслізі з показником 36,51 км/год.

🏎️ 6 of the fastest running players⁠ in 2020



Alphonso Davies 36.51 km/h

Achraf Hakimi 36.48 km/h

Adama Traoré 36.21 km/h

Kylian Mbappé 36.04 km/h

Erling Haaland 36.04 km/h

Cristiano Ronaldo 34.60 km/h pic.twitter.com/JT3DrtsDyY — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) July 13, 2020

Лише трохи поступився Девісові Ашраф Хакімі, який має громадянство Марокко й Іспанії і виступав на правах оренди за дортмундську "Боруссію".

Відзначимо, що контракт 21-річного Ашрафа викупив влітку у "Реала" міланський "Інтер".

Замкнув трійку спринтерів представник Англійської прем'єр-ліги і "Вулвергемптона" Адама Траоре.

А от лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду лише замкнув шістку кращих.

Топ-6 найшвидших гравців 2020 року: