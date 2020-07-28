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В умовах постпандемічної кризи "Боруссія" відмовилася від 98 млн євро за Санчо

Нерви в керівництва німецького клубу міцні.

В умовах постпандемічної кризи "Боруссія" відмовилася від 98 млн євро за Санчо
Джейдон Санчо
Фото: EPA/UPG

Керівництво "Манчестера Юнайтед" звернулося в "Боруссію" Дортмунд із пропозицією трансферу півзахисника Джейдона Санчо, передає Bild.

Після потрапляння в Лігу чемпіонів манкуніанський клуб активізував свій інтерес до співвітчизника і зв'язався з німецьким клубом. МЮ запропонував "джмелям" 98 млн євро, однак отримав несподівану відмову, оскільки боси дортмундців хочуть виручити за свою юну зірку 120 млн євро.

Раніше повідомляли, що "МанЮнайтед" зробить першу і останню пропозицію стосовно Санчо. Але згідно з інсайдерською інформацією ЗМІ, "червоні дияволи" мають намір повернутися з новою пропозицією.

У сезоні-2019/20 Санчо провів 44 матчі за "Боруссію", забивши 20 голів і виконавши 19 результативних передач. Контракт з німецькою командою розрахований до 2022 року.

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