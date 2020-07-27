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Буффон установив рекорд завойованих титулів у Серії А

Для Джанлуїджі це десяте "скудето".

Буффон установив рекорд завойованих титулів у Серії А
Джанлуіджі Буффон
Фото: EPA/UPG

Напередодні, за два тури до фінішу Серії А, "Ювентус" 9-й раз поспіль і 36-й у клубній історії виграв чемпіонат Італії.

Для легендарного голкіпера туринців Джанлуїджі Буффона титул став 10-м у кар'єрі, і він за цим показником, установив новий рекорд Серії А.

У скарбничці 42-річного італійця мало бути 11 титулів, але він на рік відлучався з Серії А, провівши сезон-2018/19 у "Парі Сен-Жермен", з яким виграв чемпіонат Франції.

На один титул від Джанлуїджі відстають його вірні соратники по захисній лінії Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні.

Нагадаємо, що Буффон грає в складі "Ювентуса" з 2001 року.

Додамо, що в складі "Старої синьйори" грає футболіст, у якого в послужному списку 10 чемпіонських титулів - це Дуглас Коста.

Зазначимо, що абсолютним рекордсменом з топ-5 ліг за титулами чемпіона країни є легендарний манкуніанець Раян Гіґґз, який разом з "Манчестером Юнайтед" вигравав 13 першостей Англійської прем'єр-ліги.

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