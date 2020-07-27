Гравець "Арсеналу" встановив дивовижний антирекорд Англійської прем'єр-ліги

Напередодні завершився черговий розіграш Англійської прем'єр-ліги.

За підсумками сезону Англію в Лізі чемпіонів представлятимуть "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі".

Головними невдахами сезону виявилися футболісти "Норвіча", "Борнмута" і "Вотфорда".

Саме в матчі за участю "Вотфорда" встановлено дивовижний антирекорд АПЛ. Його автором став захисник "Арсеналу" Давід Луїс.

У кінці першого тайму бразилець збив з ніг гравця суперника у власному штрафному майданчику, що призвело до призначення пенальті, яке успішно реалізував Трой Діні, скоротивши відставання в рахунку.

Усього в минулому розіграші АПЛ 33-річний бразилець "привіз" своїй команді п'ять 11-метрових ударів, що є рекордним показником для окремо взятого сезону.

5 - David Luiz has given away five penalties in the Premier League this season, the most any player has ever conceded in a single campaign in the competition. Calamity. pic.twitter.com/GWFhbNOjxe — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

Нагадаємо, що Луїс "привозив" пенальті в матчах проти "Ліверпуля", "Челсі", "Манчестера Сіті" і "Вотфорда" (двічі).

У поточному сезоні Луїс узяв участь у 33 матчах за "Арсенал", став автором двох голів і віддав одну результативну передачу.