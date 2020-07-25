"Колос" і "Маріуполь" зіграють у фіналі плей-оф за місце в Лізі Європи

В суботу, 25 липня, відбулися півфінали плей-оф за останнє місце в Лізі Європи від України.

У першому матчі "Колос" (шосте місце чемпіонату України) на своєму полі розгромив "Дніпро-1" (сьоме місце) з рахунком 4:1. В іншому півфіналі ФК "Маріуполь" (восьме місце) у гостях несподівано обіграв "Олександрію" (п'яте місце) з рахунком 2:1.

Фінальна зустріч між "Колосом" і "Маріуполем" відбудеться 29 липня.

Нагадаємо, що Україна має три місця в Лізі Європи. "Зоря", бронзовий призер останнього чемпіонату, потрапила одразу в груповий етап. "Десна", яка зайняла четверте місце, почне з третього відбіркового раунду, а "Колос" чи "Маріуполь" - з другого.