Фото: essentiallysports.com Майк Тайсон і Рой Джонс

Колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон повернеться в ринг поєдинком проти також колишнього володаря поясів у чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого.

Саме Джонс, який, крім американського, має громадянство російське, у соціальних мережах підтвердив цю інформацію і навіть окреслив дату поєдинку проти "Залізного Майка" - 12 вересня.

"Я дуже радий, що бій між мною і Тайсоном усе-таки відбудеться. Я завжди був готовий, і цього разу теж буду готовий. Я хочу, щоб усі фанати подивилися цей поєдинок і підтримали мене. Це буде епічно", - зазначив 51- річний боксер.

Раніше повідомлялося, що зустріч матиме вісім раундів.

Нагадаємо, Джонс виступав з 1989 по 2018 рік включно. За цей час він послідовно завойовував чемпіонські пояси в середній, другій середній, напівважкій і у важкій вагових категоріях.

Зазначимо, що Тайсон старший від Джонса на три роки.