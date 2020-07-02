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Назначена дата боя за три чемпионские пояса между Ломаченко и Лопесом

О месте проведения поединка пока неизвестно.

Назначена дата боя за три чемпионские пояса между Ломаченко и Лопесом
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: instagram.com/lomus_official

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил в интервью ESPN, что бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBA и "франчайзингового" по версии WBC, украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против обладателя пояса IBF, американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) состоится 19 сентября.

По поводу места проведения пока конкретики нет, но с большой долей вероятности, это может быть Лас-Вегас, отметил промоутер Ломаченко.

Напомним, первоначально поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден", но был отменен из-за пандемии COVID-19 .

Добавим, что Ломаченко не был на ринге с октября 2019 года, когда он выиграл единогласным решением судей у Люка Кэмпбелла.

Отметим, это был всего лишь второй раз с 2014 года, когда украинец не выиграл поединок досрочно.

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