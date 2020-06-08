Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин

У Мэнни остается лишь год на завершение спортивной карьеры.

Легендарный филиппинец, первый и, на данный момент, единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо планирует быть первым в истории чемпионом мира по боксу, который станет президентом страны.

Для этого "Пак Мэн" принял решение баллотироваться на пост президента своей страны в 2022 году. Об этом сообщил его бывший промоутер Боб Арум.

"Я думаю, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым президентом-боксером, которого мы получим. Я созванивался с ним, и он сказал: "Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, и когда я выиграю, я хочу, чтобы ты был на моей инаугурации", – цитирует разговор Арума с президентом WBC Маурисио Сулейманом The Sun.

Отметим, что Мэнни с 2007 года ведет активную политическую деятельность. В 2010 году он был избран в нижнюю палату Конгресса Филиппин.

Напомним, в прошлом году Пакьяо стал самым возрастным чемпионом мира в истории полусреднего веса (40 лет и 6 месяцев), победив раздельным решением судей Кита Турмана, и, таким образом, отобрав у американца пояс чемпиона мира по версии WBA.