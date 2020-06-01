Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
ГлавнаяСпорт

Джошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в мире

Чемпион мира рассказал о своем отношении к экс-чемпиону мира.

Джошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в мире
Энтони Джошуа
Фото: The Sun

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, почему он хочет быть похожим на Владимира Кличко, а также о том, что помешало украинцу завоевать медиапространство в мире.

"С кого я беру пример, так это с Владимира Кличко. Но это сложно, потому, что когда я пришел в бокс, я понимал как работает рынок. Английский – не родной язык для Кличко, его имя – не западное. Оно не очень узнаваемое и не так хорошо запоминается, как Энтони Джошуа", - со всей британской скромностью заметил боксер в интервью The Sun.

"Кличко попытался, но его команда поняла, что Владимира сложно продвигать в маркетинговом плане. Тем не менее, если бы Кличко хорошо говорил на английском, а его имя было легче произносить, то с точки зрения маркетингового продвижения он был бы одним из самых известных боксеров, которых когда-либо видел мир. Я попытаюсь использовать формулу поведения Кличко, поскольку его очень уважают за пределами ринга.

Сейчас на ринг возвращается Майк Тайсон. Его команда позвала для совместной работы Кличко. Они могли позвонить кому угодно, но позвонили ему. Все потому, что он уважаемый супертяж, который знает, как работает бизнес. Я очень хотел бы, чтобы меня тоже таким запомнили. Владимир Кличко – это человек, на которого я равняюсь прямо сейчас", – отметил Джошуа.

Напомним, Кличко-младший и Джошуа встречались на ринге лишь один раз - 29 апреля 2017 года на "Уэмбли" в присутствии 90 тыс. зрителей. Украинец проиграл нокаутом в 11-м раунде, хотя британец по ходу поединка сам побывал на канвасе и был близок к досрочному поражению.

После того поединка Владимир завершил профессиональную карьеру.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также