Английская Премьер-Лига определила сценарий, если сезон не возобновится

Клубы Английской Премьер-Лиги во время видеоконференции приняли решение относительно этого сезона, если оставшиеся 92 матча сыграть не удастся.

Поскольку в данный момент у разных команд разное количество сыгранных матчей, было решено использовать принцип points-per-game - участники будут расставлены в таблице, исходя из среднего количества набранных очков за матч, сообщает fapl.ru, ссылаясь на Daily Mirror.

При этом издание подчеркивает, что это решение еще предстоит утвердить во время назначенного на ближайший четверг голосования. В таком случае вероятность того, что этот сезон будет аннулирован, окончательно отпадет.

Ранее АПЛ объявила о возобновлении сезона 17 июня, подчеркнув, что это предполагаемая дата, и играть в футбол можно будет только в том случае, если для этого будут созданы безопасные условия.