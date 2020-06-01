Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
ГлавнаяСпорт

Английская Премьер-Лига определила сценарий, если сезон не возобновится

Фаны "Ливерпуля" вздохнули свободней.

Английская Премьер-Лига определила сценарий, если сезон не возобновится
Фото: http://fapl.ru/

Клубы Английской Премьер-Лиги во время видеоконференции приняли решение относительно этого сезона, если оставшиеся 92 матча сыграть не удастся.

Поскольку в данный момент у разных команд разное количество сыгранных матчей, было решено использовать принцип points-per-game - участники будут расставлены в таблице, исходя из среднего количества набранных очков за матч, сообщает fapl.ru, ссылаясь на Daily Mirror.

При этом издание подчеркивает, что это решение еще предстоит утвердить во время назначенного на ближайший четверг голосования. В таком случае вероятность того, что этот сезон будет аннулирован, окончательно отпадет.

Ранее АПЛ объявила о возобновлении сезона 17 июня, подчеркнув, что это предполагаемая дата, и играть в футбол можно будет только в том случае, если для этого будут созданы безопасные условия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также