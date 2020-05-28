Зидан забраковал трансфер в "Реал" экс-игрока "Шахтера"

У Виллиана летом заканчивается контрактные обязательства с "Челси".

Тренерский штаб мадридского "Реала" заблокировал потенциальный трансфер хавбека "Челси" Виллиана, сообщает Tribal Football.

С учетом того, что у бразильца в конце сезона истекает контракт с лондонцами, и Виллиан становится свободным агентом, скаутский отдел "бланкос" забраковал такую привлекательную перспективу.

По инсайдерской информации, в переезде экс-игрока "Шахтера" на "Сантьяго Бернабеу" не заинтересован и лично главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Кроме того, среди минусов отмечается возраст, стиль игры бразильца и его высокая травматичность.

Добавим, что в августе Виллиану исполнится 32 года.