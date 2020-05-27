В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Тренды парфюмерии – 2020
Тренды парфюмерии – 2020
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ГлавнаяСпорт

В НХЛ решили не доигрывать регулярный сезон

Рестарт начнется сразу с плей-офф.

В НХЛ решили не доигрывать регулярный сезон
Гэри Беттмэн
Фото: EPA/UPG

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что сезон, который приостановили из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен сразу матчами плей-офф.

"После получения разрешения от медицинских экспертов и соответствующих государственных органов 24 команды из 31 возобновят сезон", - заявил комиссар в видеоинтервью Sportsnet.

Регулярный чемпионат не будет доигран. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки чемпионата.

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Официально дата старта плей-офф так и не была названа.

При этом Бетмэн подтвердил, что тренировочные сборы клубов НХЛ начнутся не ранее 1 июля.

Командам потребуется примерно две недели для набора формы, включая организацию выставочных матчей. Таким образом, возвращение официальных матчей ожидается лишь во второй половине июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также