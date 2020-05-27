В НХЛ решили не доигрывать регулярный сезон

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что сезон, который приостановили из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен сразу матчами плей-офф.

"После получения разрешения от медицинских экспертов и соответствующих государственных органов 24 команды из 31 возобновят сезон", - заявил комиссар в видеоинтервью Sportsnet.

Регулярный чемпионат не будет доигран. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки чемпионата.

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Официально дата старта плей-офф так и не была названа.

При этом Бетмэн подтвердил, что тренировочные сборы клубов НХЛ начнутся не ранее 1 июля.

Gary Bettman says NHL training camps won’t open before July 1. — Chris Johnston (@reporterchris) May 26, 2020

Командам потребуется примерно две недели для набора формы, включая организацию выставочных матчей. Таким образом, возвращение официальных матчей ожидается лишь во второй половине июля.