В НХЛ решили не доигрывать регулярный сезон

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что сезон, который приостановили из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен сразу матчами плей-офф.
"После получения разрешения от медицинских экспертов и соответствующих государственных органов 24 команды из 31 возобновят сезон", - заявил комиссар в видеоинтервью Sportsnet.
Регулярный чемпионат не будет доигран. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки чемпионата.
Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
Официально дата старта плей-офф так и не была названа.
При этом Бетмэн подтвердил, что тренировочные сборы клубов НХЛ начнутся не ранее 1 июля.
Gary Bettman says NHL training camps won’t open before July 1.— Chris Johnston (@reporterchris) May 26, 2020