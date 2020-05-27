Баварцы на всех парах мчат за 30-м чемпионством.

В рамках 28-го тура Бундеслиги в Дортмунде состоялся ключевой матч в борьбе за "Серебряную салатницу" – Der Klassiker – матч между "Боруссией" и "Баварией".

Матчи этих команд хороши и принципиальны при любом раскладе, даже при отсутствии зрителей на трибунах, как было на этот раз на "Сигнал Идуна Парк".

Перед матчем идущая на первом месте "Бавария" опережала "шмелей" на 4 очка, и подопечным Люсьена Фавра для сохранения интриги в чемпионате необходимо было побеждать. Кроме того, хозяева горели желанием взять реванш за крупное поражение в матче первого круга (0:4). Не сложилось.

Хотя первый голевой момент "Боруссия" создала уже на 31-й секунде. Эрлинг Холанд разогнал атаку в центре поля и сам же ее завершил точным ударом между ног Мануэля Ноейера. Быть бы голу, но с линии ворот мяч вынес Жером Боатенг. Спустя 18 минут аналогичный момент возник уже у ворот "Боруссии", и с "ленточки" мяч вынес Лукаш Пищек.

В дальнейшем команды показывали высококлассный, скоростной (на сколько это было возможно после карантина) и тактически грамотный футбол.

По истечению 20 минут игрового времени футболистам "Баварии" удалось выровнять игру, а ближе к эндшпилю тайма и перехватить инициативу.

Счет был открыт на 43-й минуте полузащитником гостей Йосуа Киммихом, с 20-ти метров изящно отправившего парашютом мяч за шиворот голкиперу Роману Бюрки - 0:1.

Фото: EPA/UPG Партнеры поздравляют Йосуа Киммиха с голом

На одном дыхании, обоюдоостро, с хорошей геометрией атак прошли и вторые 45 минут поединка.

В одном из эпизодов у рефери поединка Тобиаса Штилера были основания назначить пенальти в ворота гостей после игры рукой Боатенга.

Однако арбитр проигнорировал этот момент и гол Киммиха остался единственным в матче. Кстати, 25-летний Йосуа за матч пробежал 13,73 км - это наивысший показатель среди игроков мюнхенского клуба с сезона-2013/14.

После победы подопечных Ханс-Дитера Флика в Дортмунде вряд ли кому-то удастся скинуть "Баварию" с трона, на котором мюнхенцы находятся уже 8-й сезон подряд.

В свою очередь, дортмундская команда не смогла забить и уступила в домашнем матче впервые с 2015-го года.

Последний раз такое случалось в апреле 2015 года, когда "шмели" под руководством Юргена Клоппа с аналогичным счетом уступила все той же "Баварии" Хосепа Гвардиолы.

Обновление.