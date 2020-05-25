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В матче Бундеслиги игрок "Байера" совершил промах года

Промах Керема Демирбая не повлиял на итоговый результат матча.

В матче Бундеслиги игрок "Байера" совершил промах года
Фото: Twitter

Накануне завершился 27-й тур Бундеслиги.

В матче тура в Менхенгладбахе встречались соседи по турнирной таблицы - местная "Боруссия" и "Байер", которые ведут борьбу за зону Лиги Чемпионов.

Матч завершился победой гостей 3:1.

В ходе поединка хавбек леверкузенцев Керем Демирбай запомнился невероятным промахом с двух метров. Оставшись с мячом наедине с пустыми воротами, 26-летний немец турецкого происхождения замешкался и дождался, что его удар накрыл защитник соперника.

Эпизод с участием Демирбая - cм. в Twitter.

Добавим, что уже завтра состоится ключевой матч в борьбе за "Серебряную салатницу" - одноклубники менхенгладбахцев из Дортмунда принимают "Баварию".

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