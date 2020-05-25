Накануне завершился 27-й тур Бундеслиги.
В матче тура в Менхенгладбахе встречались соседи по турнирной таблицы - местная "Боруссия" и "Байер", которые ведут борьбу за зону Лиги Чемпионов.
Матч завершился победой гостей 3:1.
В ходе поединка хавбек леверкузенцев Керем Демирбай запомнился невероятным промахом с двух метров. Оставшись с мячом наедине с пустыми воротами, 26-летний немец турецкого происхождения замешкался и дождался, что его удар накрыл защитник соперника.
Эпизод с участием Демирбая - cм. в Twitter.
Добавим, что уже завтра состоится ключевой матч в борьбе за "Серебряную салатницу" - одноклубники менхенгладбахцев из Дортмунда принимают "Баварию".