Бундеслига "порвала" ТВ-рейтинги после триумфального возвращения

На выходных Бундеслига провела рестарт сезона-2019/20, тем самым став первой среди ведущих футбольных лиг Европы, которая сумела возобновить прерванный из-за пандемии чемпионат.

Это не могло не отразиться на телевизионных рейтингах. Они у футбола в Германии и без того высокие, взлетели вверх.

Более 6 млн немцев только в субботу днем включили телевизор ради Бундеслиги, сообщает sport.ua, ссылаясь на данные The Telegraph.

При этом канал Sky по платной подписке привлек почти 4 млн одновременных зрителей, что в 2,5 раза больше обычных цифр на субботние поединки.

На эти цифры с оптимизмом смотрят другие европейские топ-чемпионаты, которые также надеются, что их возвращение будет не менее триумфальным в плане аудитории.

Однако Бундеслига может "снять скальп", ведь у нее есть преимущество перед конкурентами как минимум в 3-4 недели.

Серия А и Английская Премьер-Лига пока не определились с датой возобновления сезона, в то время как Ла Лига в лучшем случае вернется 12-го июня.