Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
У Олега Ляшко родился сын
У Олега Ляшко родился сын
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
ГлавнаяСпорт

Бундеслига "порвала" ТВ-рейтинги после триумфального возвращения

Чемпионат Германии показал невероятную зрительскую телеаудиторию.

Бундеслига "порвала" ТВ-рейтинги после триумфального возвращения
"Боруссия" на пустом "Сигнал Идуна Парк"
Фото: twitter.com/bvb

На выходных Бундеслига провела рестарт сезона-2019/20, тем самым став первой среди ведущих футбольных лиг Европы, которая сумела возобновить прерванный из-за пандемии чемпионат.

Это не могло не отразиться на телевизионных рейтингах. Они у футбола в Германии и без того высокие, взлетели вверх.

Более 6 млн немцев только в субботу днем включили телевизор ради Бундеслиги, сообщает sport.ua, ссылаясь на данные The Telegraph.

При этом канал Sky по платной подписке привлек почти 4 млн одновременных зрителей, что в 2,5 раза больше обычных цифр на субботние поединки.

На эти цифры с оптимизмом смотрят другие европейские топ-чемпионаты, которые также надеются, что их возвращение будет не менее триумфальным в плане аудитории.

Однако Бундеслига может "снять скальп", ведь у нее есть преимущество перед конкурентами как минимум в 3-4 недели.

Серия А и Английская Премьер-Лига пока не определились с датой возобновления сезона, в то время как Ла Лига в лучшем случае вернется 12-го июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также