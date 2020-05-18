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"Динамо" может сыграть выездной матч с "Шахтером" в Киеве

Клубы вступили в переговоры.

"Динамо" может сыграть выездной матч с "Шахтером" в Киеве
"Шахтер" - "Динамо"
Фото: ФК Шахтер

Украинская премьер-лига возобновляет сезон 30 мая. И первый же тур после рестарта подарит болельщикам суперматч "Шахтер" – "Динамо".

При этом в роли хозяев выступают "горняки".

Однако по информации журналиста Игоря Цыганыка, "Украинское классико" может пройти в Киеве.

"Шахтер" и "Динамо" предложили доиграть чемпионат в Киеве, но "Александрия" и "Заря" (преследователи "Динамо", - прим. LB.ua) против данного решения. Насколько я знаю, УАФ даст клубам возможность самим решать, где играть, если клубы сами договорятся", - заявил журналист в своем шоу на YouTube.

"Шахтер" сейчас в Киеве и "Динамо" в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут. Им нет смысла ехать в Харьков ради матча при пустых трибунах. Но решение о возобновлении сезона 30-го мая пока условное. МОЗ Украины должно разрешить.

Вероятно, что на неделю еще может затянуться возвращение", - отметил Цыганык.

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