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Гвоздик объяснил, почему он не проводит бои в Украине

Всему виной - финансовый вопрос.

Гвоздик объяснил, почему он не проводит бои в Украине
Александр Гвоздик
Фото: stwnews.es

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, почему он предпочитает боксировать исключительно за пределами Украины.

По словам 33-летнего бронзового призера лондонской Олимпиады-2012, такой поединок будет для него финансово невыгодным.

"Конечно хотел бы выступить на родине, в Харькове. Но, опять же. Я не хочу рассказывать басни, что "Я бы хотел, но не могу". Мне на сегодняшний день 33 года. У меня есть семья и любая подготовка к бою - это то, куда ты вкладываешь финансы, здоровье и кучу усилий. Бесплатно сегодня я это делать не готов и не хочу. Если я не смогу сегодня зарабатывать этим себе на жизнь, то кем я пойду работать? Подсобником или в Макдоналдс кассиром?", - откровенно задается вопросом украинец.

"В Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится на этом, скажем так, отбить все потраченные усилия. С кем я буду боксировать в Украине? Естественно, мне нужно подобрать достойного соперника, я же не буду боксировать с каким-то перворазрядником из клубов. А чтобы боксировать с достойными соперниками на достойном уровне нужно пройти соответствующую подготовку с хорошими спарринг-партнерами, что затратно и напряжно. Соответственно, хочется получить вознаграждение за свой труд.

Поэтому бой в Украине на сегодняшний день маловероятен, потому что в Украине эта индустрия так не развита, как в США", - сказал Гвоздик в интервью Ready to Fight.

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