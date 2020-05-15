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Правительство Великобритании дало добро на возобновление Английской Премьер-Лиги в июне

Болельщики "Ливерпуля" выдохнули.

Правительство Великобритании дало добро на возобновление Английской Премьер-Лиги в июне
Фото: EPA/UPG

Накануне министр культуры Великобритании Оливер Доуден провел встречу с руководством Футбольной ассоциации (FA), Английской Премьер-Лиги и Английской футбольной лиги (EFL проводит чемпионат в трех дивизионах: Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2).

По итогам совещания было принято решение разрешить возобновление соревнований в июне.

"Мы все согласились с тем, что возобновим чемпионат, только если это будет безопасно. Здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала на первом месте.

Теперь футбольные власти должны согласовать и доработать детали своих планов по перезапуску сезона. Правительство и медицинские эксперты будут помогать руководству лиг", - цитирует Доудена ВВС Sport.

Также министр считает, что планы по рестарту сезона должны включать в себя расширение доступа болельщиков к просмотру прямых трансляций матчей.

Следующая встреча клубов АПЛ должна состояться в понедельник. Сезон АПЛ может быть возобновлен 12 июня, но против этой даты выступают тренеры клубов. Менеджеры просят больше времени на подготовку к возобновлению чемпионата.

В частности, наставник "Брайтона" Грэм Поттер, в команде которого в мае третий игрок сдал положительный тест на коронавирус, настороженно относится к возвращению к матчам в июне.

"Это чрезвычайно сложная ситуация. Мы находимся на неизведанной территории, поэтому есть опасения. Мы вышли из-под контроля. Ситуация не полностью решена", - заявил о своих опасениях коуч "чаек".

Напомним, в чемпионате с большим преимуществом лидирует "Ливерпуль", который на 25 очков опережает чемпиона страны двух последних сезонов - "Манчестер Сити".

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