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Футболиста сборной Англии ограбили на 2 млн фунтов и избили в собственном доме

Деле Алли попал в неприятную ситуацию.

Футболиста сборной Англии ограбили на 2 млн фунтов и избили в собственном доме
Деле Алли
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме в Хартфордшире, сообщает The Sun.

В полпервого часа ночи Алли играл в бильярд с подругой Руби Мэй и еще тремя людьми, включая приемного брата Гарри, когда в дом ворвались двое людей в масках.

Угрожая ножами и применяя физическую силу, они заставили присутствующих отдать им ценные вещи и ювелирные изделия.

Затем грабители провели принудительный обыск помещений. В итоге преступники изъяли двое часов марки Richard Mille и Audemar Piguet, принадлежащие футболисту, а также ювелирные украшения, принадлежащие его девушке на общую сумму в 2 млн фунтов.

Деле Алли и Руби Мэй
Фото: The Sun
Деле Алли и Руби Мэй

У 24-летней звезды "шпор" были констатированы легкие ушибы лица и от стационарного лечения он оказался, также как и от вызова врачей.

Полиции по горячим следам задержать никого не удалось.

Жилище Алли, стоимостью 2 млн фунтов
Фото: The Sun
Жилище Алли, стоимостью 2 млн фунтов

Отмечается, что взломы и грабежи в домах мега-богатых звезд Английской Премьер-Лиги (у Алли зарплата составляет 150 тыс. фунтов в неделю) стали обычным явлением в последние годы.

Достаточно вспомнить аналогичное ограбление, которому подвергся 2 месяца назад одноклубник Деле Ян Вертонген. 

В январе у 30-летнего игрока "Кристал Пэлас" Мамаду Сахо из дома были похищены ценные вещи на сумму 0,5 млн фунтов. 

Подверглись нападению грабителей экс-защитник "Челси" и сборной Англии Эшли Коул, а также нынешний наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Ценные вещи стоимостью более 1 млн фунтов были украдены из лондонского дома покойного владельца "Лестер-Сити" Вишая Шривадданапрабхи.

И этот список можно продолжать.

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