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Лондонские клубы выступают против доигрывания сезона Английской Премьер-Лиги на нейтральных полях

"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" выступили единым фронтом.

Лондонские клубы выступают против доигрывания сезона Английской Премьер-Лиги на нейтральных полях
"Эмирейтс"
Фото: arsenal.com

Три клуба столицы Великобритании, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги - "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" присоединились к числу противников доигрывания сезона на нейтральных аренах, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что лондонские клубы имеют выгодные спонсорские соглашения о эксплуатации своих стадионов и беспокоятся о потере доходов, если им придется играть на нейтральных полях. Ранее открыто выступили против такого плана 8 команд, борющиеся за выживание. В их числе и клуб украинца Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм".

Сообщается, что если число противников достигнет двенадцати, АПЛ обратится к Британскому правительству с просьбой пересмотреть план рестарта сезона.

Напомним, правительство разрешило проведение спортивных мероприятий в стране с 1 июня.

Ранее сообщалось, что текущий сезон чемпионата Англии могут отменить, если клубы откажутся от идеи доиграть кампанию на нейтральных полях.

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