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Английская Премьер-Лига поставила ультиматум клубам по условиям возобновления сезона

Лига настаивает на проведение матчей на нейтральных полях.

Английская Премьер-Лига поставила ультиматум клубам по условиям возобновления сезона
Фото: апл

Чемпионат высшего английского футбольного дивизиона стоит на распутье: возобновить поединки исключительно на нейтральных площадках или окончательно быть отмененным.

Именно о таком сценарии заявил исполнительный директор Ассоциации менеджеров лиги Ричард Беван.

"Я думаю, что отмена сезона в таком случае - это правильно. Время не на нашей стороне и тренировки должны вернуться очень скоро, чтобы мы могли начать 12 июня", - заявил Беван в интервью на BBC Radio 4.

Сообщается, что в ближайший понедельник, 11 мая, состоится голосование, на котором будет рассматриваться вариант возвращения матчей Английской Премьер-Лиги на нейтральные арены.

Ранее английская футбольная Федерация (FA) предложила клубам АПЛ провести оставшиеся матчи чемпионата на одном стадионе - "Уэмбли".

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