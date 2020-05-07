Английская Премьер-Лига поставила ультиматум клубам по условиям возобновления сезона

Чемпионат высшего английского футбольного дивизиона стоит на распутье: возобновить поединки исключительно на нейтральных площадках или окончательно быть отмененным.

Именно о таком сценарии заявил исполнительный директор Ассоциации менеджеров лиги Ричард Беван.

"Я думаю, что отмена сезона в таком случае - это правильно. Время не на нашей стороне и тренировки должны вернуться очень скоро, чтобы мы могли начать 12 июня", - заявил Беван в интервью на BBC Radio 4.

Сообщается, что в ближайший понедельник, 11 мая, состоится голосование, на котором будет рассматриваться вариант возвращения матчей Английской Премьер-Лиги на нейтральные арены.

Ранее английская футбольная Федерация (FA) предложила клубам АПЛ провести оставшиеся матчи чемпионата на одном стадионе - "Уэмбли".