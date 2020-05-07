Каталонцы не досчитались одного игрока.

Фото: Реал Зинедин Зидан и Серхио Рамос

Накануне игроки и тренерский штаб грандов испанского футбола - "Барселоны" и "Реала" сдали тесты на коронавирус, сообщается на официальных Twitter клубов.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

👍 Today, the players returned to the Club’s facilities. pic.twitter.com/STreGHAzBw — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020

🎥 The players were back at the Ciutat Esportiva today for medical tests. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020

Hoy damos el primer paso para el regreso a la actividad.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/VMW3rP3nFd — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 6, 2020

Процедуры проходили на тренировочных базах "блаугранас" и "бланкос".

После результатов тестирования игроки смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Отметим, что по данным Marca один из лидеров "Барселоны" – Усман Дембеле, который сейчас восстанавливается после травмы, не прибыл на процедуру.

Поскольку сдача теста является обязательной для допуска к тренировкам и матчам, можно сделать вывод, что в нынешнем сезоне французский хавбек уже не сыграет.

Добавим, что правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая.

Ожидается, что с 18 мая игроки смогут тренироваться в небольших группах.