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Игроки и тренерский штаб "Реала" и "Барселоны" сдали обязательный тест на коронавирус для возобновления сезона

Каталонцы не досчитались одного игрока.

Зинедин Зидан и Серхио Рамос
Фото: Реал
Зинедин Зидан и Серхио Рамос

Накануне игроки и тренерский штаб грандов испанского футбола - "Барселоны" и "Реала" сдали тесты на коронавирус, сообщается на официальных Twitter клубов.

Процедуры проходили на тренировочных базах "блаугранас" и "бланкос".

После результатов тестирования игроки смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

Отметим, что по данным Marca один из лидеров "Барселоны" – Усман Дембеле, который сейчас восстанавливается после травмы, не прибыл на процедуру.

Поскольку сдача теста является обязательной для допуска к тренировкам и матчам, можно сделать вывод, что в нынешнем сезоне французский хавбек уже не сыграет.

Добавим, что правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая.

Ожидается, что с 18 мая игроки смогут тренироваться в небольших группах.

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