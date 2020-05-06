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Бывший вице-президент "Реала" скончался от коронавируса

Амадор Суарес Вилья три года жизни отдал мадридскому клубу.

Бывший вице-президент "Реала" скончался от коронавируса
Амадор Суарес Вилья
Фото: Реал

Мадридский "Реал" продолжает терять своих бывших высокопоставленных сотрудников от пандемии COVID-19.

На 77-м году жизни от коронавируса скончался бывший вице-президент клуба Амадор Суарес Вилья, информирует официальный сайт "бланкос".

Вилья проработал в "Королевском клубе" более трех лет (2006-2009), когда президентом был Рамон Кальдерон.

В марте от пандемии коронавируса умер бывший президент Лоренцо Санс, а в апреле скончались бывший главный тренер Радомир Антич и игрок Гойо Бенито - причина смерти обоих не сообщается.

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