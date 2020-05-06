"Барселона" может продать титульные права на "Ноу Камп" не на один сезон, а на четверть века

Совет директоров "Барселоны" утвердил передачу титульного права на "Ноу Камп" на период 2020/21 Фонду "Барса", чтобы собрать средства для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем мире, направленными на борьбу с последствиями COVID- 19.

Однако вице-президент каталонцев Жорди Кардонера сообщил, что права на стадион могут продать на 25 лет. Таким образом "Ноу Камп" может на длительный период сменить свое название.

"К соглашению вполне можно добавить еще 25 лет. Доход от первого года пойдет на борьбу с коронавирусом. А остальные 25 - на нужды клуба", - цитирует Кардонера ESPN.

Отметим, что на предложение Совета директоров "Барсы" уже успели откликнуться известный порносайт, а также партнер Майка Тайсона по производству конопли.