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Порносайт откликнулся на предложение "Барселоны" переименовать "Ноу Камп"

Pornhub не прочь "засветиться" в названии.

Ноу Камп
Фото: EPA/UPG
Ноу Камп

Портал для взрослых Pornhub прокомментировал заявление "Барселоны" о готовности продать на следующий год титульные права на название своего стадиона "Ноу Камп".

"Pornhub Stadium - хорошее название", - написали в Twitter порносайта.

Напомним, Совет директоров "Барселоны" утвердил передачу титульного права на "Ноу Камп" на период 2020/21 Фонду "Барса", чтобы собрать средства для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем мире, направленными на борьбу с последствиями COVID- 19.

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