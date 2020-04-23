Порносайт откликнулся на предложение "Барселоны" переименовать "Ноу Камп"

Pornhub не прочь "засветиться" в названии.

Фото: EPA/UPG Ноу Камп

Портал для взрослых Pornhub прокомментировал заявление "Барселоны" о готовности продать на следующий год титульные права на название своего стадиона "Ноу Камп".

"Pornhub Stadium - хорошее название", - написали в Twitter порносайта.