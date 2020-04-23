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В Минобразования не исключают перенос вступительной кампании для абитуриентов в этом году

ВНО планируется или на 25 июня -17 июля, или на 17 августа - 4 сентября. 

В Минобразования не исключают перенос вступительной кампании для абитуриентов в этом году
Фото: promin.cv.ua

Вступительная кампания в 2020 году может перенестись, если карантин не завершится до начала августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования и науки.

Если карантин закончится до июня, то выпускники будут сдавать внешнее независимое тестирование (ВНО) между 25 июня и 17 июля. Если он продлится до начала августа, тестирование пройдет с 17 августа по 4 сентября. Вступительную кампанию в таком случае тоже перенесут.  

ВНО будет проходить с соблюдением социального дистанцирования и использованием индивидуальных средств защиты. Всех участников ВНО и инструкторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками. 

"В условиях эпидемии проведение ВНО является намного более безопасным, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. Для сдачи вступительных экзаменов большинству абитуриентов и их родителям приходится по несколько раз ездить в другие города. Вступительные экзамены обычно собирают намного большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО", - заявил замминистра образования и науки Егор Стадный.

Отмечается, что формат и процедура ВНО в 2020 году не изменится. В аудитории будут находиться максимум 15 человек и два инструктора. Обязательной является дистанция в 1,5 метра. Социальное дистанцирование будет обеспечено и на входах в помещения. 

"Без изменений остается количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум четыре теста, а количество заданий, которые основываются на материале, который изучается в апреле-мае 11 класса, мизерно мало. Такое задание может быть только одно на весь тест, поэтому перепечатывать тираж текстовых тетрадей из-за такого малого количества заданий нецелесообразно", - добавили в МОН. 

Участники, которые заболели COVID-19 или контактировали с больными, смогут пройти ВНО на дополнительной сессии. Если они будут вынуждены пропустить и ее, то будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Для них в универстетах предусмотрены отдельные особенности и формы вступительных экзаменов.

Напомним, что Министерство образования и науки предложило не проводить в 2020 году выпускные вечера и последние звонки в школах в связи с коронавирусом.

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