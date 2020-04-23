Мэр Ивано-Франковска заявил, что хотел вывезти из города ромов, которые нарушали карантин

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за эмоции во время скандального заявления о ромах, которых должны были принудительно вывезти в Закарпатскую область.

Об этом он заявил сегодня утром в прямом эфире местной радиостанции, пишет "Курс".

Марцинкив пояснил, что имел в виду ромов, которые прописаны в Закарпатской области и нарушали условия карантина.

"Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на «102», горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток. Более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", - сказал мэр города.

Он добавил, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для ромов, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально... Я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом, в независимости, о том, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя", - добавил Марцинкив.

Напомним, мэр Ивано-Франковска ранее дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились, о чем Марцинкив сообщил на совещании 21 апреля.

22 апреля полиция открыла дело из-за такогоо призыва Марцинкива.