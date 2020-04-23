Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам (обновлено)
Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам (обновлено)
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая (обновлено)
Кабинет министров решил продлить карантин до 11 мая (обновлено)
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
ГлавнаяОбществоЖизнь

Мэр Ивано-Франковска заявил, что хотел вывезти из города ромов, которые нарушали карантин

Марцинкив извинился за эмоции.

Мэр Ивано-Франковска заявил, что хотел вывезти из города ромов, которые нарушали карантин
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за эмоции во время скандального заявления о ромах, которых должны были принудительно вывезти в Закарпатскую область.

Об этом он заявил сегодня утром в прямом эфире местной радиостанции, пишет "Курс".

Марцинкив пояснил, что имел в виду ромов, которые прописаны в Закарпатской области и нарушали условия карантина.

"Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на «102», горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток. Более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", - сказал мэр города.

Он добавил, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для ромов, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально... Я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом, в независимости, о том, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя", - добавил Марцинкив.

Напомним, мэр Ивано-Франковска ранее дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Однако с этой задачей правоохранители не справились, о чем Марцинкив сообщил на совещании 21 апреля.

22 апреля полиция открыла дело из-за такогоо призыва Марцинкива.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также