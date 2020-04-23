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Полиция сняла с розыска Шария

С сайта МВД пропала его розыскная карточка.

С сайта Министерства внутренних дел пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.

По данным ресурса OpenDataUA, Шария исключили из реестра лиц, которые скрываются от следствия, еще 13 апреля.

Фото: OpenDataUA

Напомним, Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).

Шарий ведет видеоблог и пишет статьи, в которых якобы разоблачает украинскую власть. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича. Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в Россию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.

В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер.  Впоследствии Шария сняли с выборов, так как он не проживал в Украине в течении пяти лет.

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