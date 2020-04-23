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Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военнослужащих не было.

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За минувшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" за 22 апреля зафиксировали семь обстрелов. Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по украинским защитникам вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки. В направлении н.п. Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

По защитникам Павлополя и Авдеевки вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" из автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли украинских защитников недалеко от н.п. Орехово.

С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли наших защитников.

Напомним, в течение дня 21 апреля боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

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