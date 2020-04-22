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Минцифры подготовило онлайн-приложение для оплаты штрафов

Также планируется на портале "Дія" запустить регистрацию ООО, статуса безработного и подачу заявлений в ВУЗы.

Минцифры подготовило онлайн-приложение для оплаты штрафов
Фото: delfi.lt

Министерство цифровой трансформации намерено запустить страховку на автомобиль и оплату штрафов в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают "Українськi Новини".

"Что вас ждет в ближайшее время? Мы в самом приложении запускаем страховку на авто, мы запускаем цифровой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)... Доставку и оплату штрафов", - сказал он.

По его словам, планируется запустить в приложении подачу отчетов и оплату налогов физического лица-предпринимателя, smart-ID (электронная подпись) и изменение водительского удостоверения.

На портале "Дія" планируется запустить регистрацию ООО, регистрацию статуса безработного, подачу заявлений в высшие учебные заведения. Также планируется запустить на портале кабинет налогоплательщика, регистрацию мощностей оператора рынка, строительные услуги, субсидии, доставку и оплату долгов, регистрацию места жительства, земельные услуги.

Напомним, ранее Кабмин одобрил эксперимент с электронными паспортами.

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