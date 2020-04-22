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Власти Киева разработали первоочередные шаги для ослабления карантина

Изучается опыт других стран, где вначале разрешили работу небольших магазинов. 

Власти Киева разработали первоочередные шаги для ослабления карантина
Фото: EPA/UPG

Столичные власти разработали первоочередные шаги для ослабления ограничений в связи с карантином. Это будет происходить поэтапно и с учетом развития ситуации, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Тут мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, постепенно снимают ограничения на доступ к публичным учреждениям и местам. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с коронавирусом. Смягчения, еще раз подчеркну, будут зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит увеличиваться количество больных, то карантин продолжится", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что сегодня есть надежда на то, что ситуацию с распространением коронавируса удалось сдержать.

"Поэтому я призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Мы преодолеем этот вызов только если будет соблюдать правила. И еще раз напомню: мы договорились с представителям конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До этого доступ на все кладбища будет ограничен", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время выхода Украины из карантина из-за коронавируса общественный транспорт будут запускать поэтапно. Вначале планируется облегчить ограничения на городской транспорт, после этого - междугородный. В последнюю очередь планируется восстановление авиаперевозок и железнодорожного сообщения.  

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