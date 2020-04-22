Количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло до 989 человек

За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 97 человек.

За сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло на 97 человек, из них 10 - медики. В целом заболели 989 человек, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"За сутки заболели 43 женщины возраста от 22 до 83 лет и семеро девочек до 17 лет, 52 мужчины от 18 до 85 лет, четверо мальчиков до 17 лет", - уточнил он.

Из них госпитализировали 21 пациента, остальные проходят лечение в самоизоляции.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердился COVID-19, один монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского монастыря.

За 21 апреля выздоровели шесть человек, общее количество вылечившихся достигло 39. Умерли 19 человек.

Кличко добавил, что Киев закупил у украинских производителей 100 000 одноразовых масок - их можно купить в аптеках "Фармация". Еще 100 000 масок город получил от социально ответственного бизнеса. Их передали медикам, коммунальщикам, полиции и спасателям.

Напомним, в Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников.