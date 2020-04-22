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Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

Черновицкая область перешагнула рубеж в тысячу инфицированных. 

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников, сообщили на странице Минздрава в Facebook. Суточный прирост новых случаев - 7,6%.

Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились - 424 (+57 за сутки). 

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 349
  • Волынская - 176
  • Днепропетровская - 150
  • Донецкая - 16
  • Житомирская - 287
  • Закарпатская - 218
  • Запорожская - 141
  • Ивано-Франковская - 589
  • Кировоградская - 251
  • Киев - 989
  • Киевская область - 390
  • Львовская - 274
  • Луганская - 26
  • Николаевская - 82
  • Одесская - 148
  • Полтавская - 116
  • Ровенская - 353
  • Сумская - 86
  • Тернопольская - 471
  • Харьковская - 82
  • Херсонская - 72
  • Хмельницкая - 54
  • Черновицкая - 1053
  • Черкасская - 206
  • Черниговская - 13

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки умерли 12 человек, 57 выздоровели, в том числе 9 детей.

"Если говорить в разрезе регионов, та за последние сутки самое большое количество новых случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области - 65 и Киеве - 97", - пояснил он. 

Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.

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