Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников, сообщили на странице Минздрава в Facebook. Суточный прирост новых случаев - 7,6%.
Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились - 424 (+57 за сутки).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 349
- Волынская - 176
- Днепропетровская - 150
- Донецкая - 16
- Житомирская - 287
- Закарпатская - 218
- Запорожская - 141
- Ивано-Франковская - 589
- Кировоградская - 251
- Киев - 989
- Киевская область - 390
- Львовская - 274
- Луганская - 26
- Николаевская - 82
- Одесская - 148
- Полтавская - 116
- Ровенская - 353
- Сумская - 86
- Тернопольская - 471
- Харьковская - 82
- Херсонская - 72
- Хмельницкая - 54
- Черновицкая - 1053
- Черкасская - 206
- Черниговская - 13
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки умерли 12 человек, 57 выздоровели, в том числе 9 детей.
"Если говорить в разрезе регионов, та за последние сутки самое большое количество новых случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области - 65 и Киеве - 97", - пояснил он.
Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.