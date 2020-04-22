Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников, сообщили на странице Минздрава в Facebook. Суточный прирост новых случаев - 7,6%.

Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились - 424 (+57 за сутки).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 349

Волынская - 176

Днепропетровская - 150

Донецкая - 16

Житомирская - 287

Закарпатская - 218

Запорожская - 141

Ивано-Франковская - 589

Кировоградская - 251

Киев - 989

Киевская область - 390

Львовская - 274

Луганская - 26

Николаевская - 82

Одесская - 148

Полтавская - 116

Ровенская - 353

Сумская - 86

Тернопольская - 471

Харьковская - 82

Херсонская - 72

Хмельницкая - 54

Черновицкая - 1053

Черкасская - 206

Черниговская - 13

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки умерли 12 человек, 57 выздоровели, в том числе 9 детей.

"Если говорить в разрезе регионов, та за последние сутки самое большое количество новых случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области - 65 и Киеве - 97", - пояснил он.

Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.